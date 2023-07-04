Hollanda'da Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı - Son Dakika
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Hollanda'da Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı

Hollanda'da Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı

04.07.2023 19:15

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar alındığını duyurdu. Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle alınan kararda, akıllı saat ve tabletlerin de yasak kapsamına dahil edildiği belirtildi. Uygulama 1 Ocak 2024'te başlayacak ve uygulanış şekli okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakılacak.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde cep telefonu, tablet ve akıllı saatlerin sınıflarda yasaklanması yönünde karar alındığını duyurdu.

"ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNİ DAĞITIYOR"

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, eğitim sektöründeki kurumlarla ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, ortaokul ve liselerde cep telefonlarının sınıflarda yasaklanacağı belirtildi. Telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıtması ve öğrenme becerilerini zayıflatması gerekçesiyle kararın alındığı ifade edilen açıklamada, akıllı saat ve tabletlerin de yasak kapsamına dahil edildiği aktarıldı.

"ARTIK TİKTOK VİDEOSU SEYRETMEK YOK"

Açıklamada, Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf'ın "Telefonlar her ne kadar hayatımızın her alanını sarsa da sınıfta olmamaları gerekir. Öğrenciler konsantre olmak ve iyi şekilde öğrenmek için her imkana sahip olmalı. Araştırmalar cep telefonlarının bunu engellediğini gösteriyor. Öğrencileri bu duruma karşı korumalıyız." değerlendirmesine yer verildi. "Artık TikTok videosu seyretmek, sınıf arkadaşınla mesajlaşmak veya Snapchat'ten fotoğraf paylaşmak yok." ifadeleri yer alan açıklamada, uygulamanın üniversiteleri kapsamadığı kaydedildi.

YASAL BİR DÜZENLEME HALİNE GETİRİLEBİLİR

Telefon yasağı kararının uygulanış şeklinin okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrencilere bırakıldığı aktarılan açıklamada, sınıflarda telefonun tamamen yasaklanabileceği gibi hastalık ve engellilik gibi istisnai hallerde veya dersin içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlı şekilde kullanımına izin verilebileceği belirtildi. Açıklamada, 1 Ocak 2024'te başlayacak uygulamanın 2023-2024 eğitim dönemi sonunda istenilen başarıya ulaşmaması durumunda gerekirse yasal bir düzenleme haline getirilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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Cep Telefonu, Hollanda, Eğitim, Son Dakika

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