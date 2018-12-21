Hollanda'da Öldürülen Hümeyra, Karaman'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
3 saat önce
HÜMEYRA Ergincanlı (16), 3 gün önce Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Bekir E. tarafından okuduğu okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.
HÜMEYRA Ergincanlı (16), 3 gün önce Hollanda
'nın Rotterdam şehrinde Bekir E. tarafından okuduğu okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri ardından ailesine teslim edilen Ergincanlı'nın cenazesi uçakla Konya
'ya oradan da memleketi Karaman
'a götürüldü. Genç
kız için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, genç kızın yakınlarıyla Karaman Valisi Fahri Meral ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Kılınan namazın ardından Hümeyra
Ergincanlı'nın cenazesi Hamidiye
Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:53
Hollanda'da Öldürülen Hümeyra, Karaman'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı
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