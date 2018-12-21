Hollanda'da Öldürülen Hümeyra Karaman'da Toprağa Verildi
5 saat önce
HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde Bekir Ersalan (31) tarafından okulunun önünde vurularak öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın (16) cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde Bekir Ersalan (31) tarafından okulunun önünde vurularak öldürülen Hümeyra
Ergincanlı'nın (16) cenazesi, memleketi Karaman
'da toprağa verildi. Hollanda
'nın Rotterdam kentinde oturan Hümeyra Ergincanlı, geçen salı günü eğitim aldığı tasarım okulunun önüne bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini rahatsız eden Bekir Eraslan'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ergincanlı'nın cenazesi dün gece tarifeli uçakla Hollanda'dan Konya
'ya, ardından da karayoluyla memleketi Karaman'a getirildi. Hümeyra Ergincanlı, bugün Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman İl Jandarma
Komutanı Albay İsmail Şahin
, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, genç kızın ailesi ve yakınları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: DHA
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