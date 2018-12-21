Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Öldürülen Hümeyra Karaman'da Toprağa Verildi

Hollanda'da Öldürülen Hümeyra Karaman'da Toprağa Verildi

5 saat önce

HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde Bekir Ersalan (31) tarafından okulunun önünde vurularak öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın (16) cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Hollanda'da Öldürülen Hümeyra Karaman'da Toprağa Verildi, System.String[]
HOLLANDA'nın Rotterdam kentinde Bekir Ersalan (31) tarafından okulunun önünde vurularak öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın (16) cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde oturan Hümeyra Ergincanlı, geçen salı günü eğitim aldığı tasarım okulunun önüne bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini rahatsız eden Bekir Eraslan'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ergincanlı'nın cenazesi dün gece tarifeli uçakla Hollanda'dan Konya'ya, ardından da karayoluyla memleketi Karaman'a getirildi. Hümeyra Ergincanlı, bugün Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, genç kızın ailesi ve yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Karaman, Hümeyra, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da Öldürülen Hümeyra, Karaman'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi

Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti Yemeksepeti'nin Sahibinden Flaş Karar! Almanya'daki İşlerini Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:56:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Öldürülen Hümeyra Karaman'da Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]