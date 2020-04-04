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Hollanda'da ortak görüş: Bu sezon oynanmasın
6 saat önce
Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor.
Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, "Bu sezon iptal edilsin" görüşünü savundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:29
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