Son Dakika Haberleri: Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti
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Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti

1 saat önce

Hollanda'da ötanazi yasasının kuralları çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını usülsüz bir şekilde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor tüm suçlamalardan beraat etti.

Hollanda'da ötanazi yasasına uymadığı iddiasıyla yargılanan doktor beraat etti, System.String[]

Hollanda'da ötanazi yasasının kuralları çerçevesi dışına çıkarak bir hastasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor tüm suçlamalardan beraat etti.


2016 yılında yaşanan olayda, hastalığının ilk evrelerinde ötanazi isteyen 74 yaşındaki hastanın, daha sonra ölmek istemediğine dair çeşitli imalarda bulunduğu iddia edilmişti.

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Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:00 
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