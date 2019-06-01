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- Hollanda'da Otobüs Duraklarına "hadis -i Şerif" Asıldı

1 saat önce

- Hollanda'da otobüs duraklarına "Hadis -i Şerif" asıldıAMSTERDAM - Hollanda'nın Amersfoort şehrinde otobüs duraklarına asılan Hadis-i Şerif'ler büyük ilgi görüyor.

- Hollanda'da otobüs duraklarına "Hadis -i Şerif" asıldı
AMSTERDAM - Hollanda'nın Amersfoort şehrinde otobüs duraklarına asılan Hadis-i Şerif'ler büyük ilgi görüyor.
Milli görüş Amersfoort'in gençlik teşkilatı, Ramazan ayı boyunca Hollanda'nın Amersfoort şehrinin otobüs duraklarını hadisi şeriflerle süsledi. Gençler tarafından hazırlanıp düzenlenen duraklar halkın yanı sıra sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Hadis-i Şerif'ler Flemenkce'ye çevrilip, Hollandalı vatandaşların anlayacağı şekilde yayınlandı.
Duraklara "Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur", "Asıl güçlü kişi, öfke anında sinirlerine hakim olan kişidir", "Sizin en hayırlınız ahlaki en güzel olanınızdır" yazılı Hadis-i Şerif'ler asıldı. Uygulamadan memnun olduğunu belirten bir otobüs şoförü ırkçılığın arttığı şu dönemde bu ve benzeri yazıların paylaşılmasının doğru olduğunu ve daha sık yapılması gerektiğini ifade etti. Herkesin bunları okuyabilmesi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri ile yakından tanışmanın çok önemli olduğunu söyledi.
- Hollanda'da Otobüs Duraklarına hadis -i Şerif Asıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:38 Kaynak: İHA
Hollanda, Güncel
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