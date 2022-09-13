Hollanda'da parasızlıktan okula aç giden 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı - Son Dakika
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Hollanda'da parasızlıktan okula aç giden 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı

13.09.2022 23:02
Hollanda'da parasızlıktan okula aç giden 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı

Hollanda'da parasızlıktan 2 gün hiçbir şey yiyemeyen ve okula aç giden öğrenci sınıfta bayıldı.

Hollanda'da parasızlıktan 2 gün hiçbir şey yiyemeyen ve okula aç giden öğrenci sınıfta bayıldı.

NRC gazetesinde çıkan haberde, Rotterdam kentindeki de Catamaran İlkokulunda okuyan 11 yaşındaki öğrencinin parasızlıktan tüm hafta sonunu aç geçirdiği belirtildi.

Haberde, pazartesi günü okula boş bir beslenme çantasıyla gelen çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı bayıldığı ifade edildi.

Olayın yaşanmasından sonra çocuğun annesinin okulun ebeveyn danışmanına, cuma günü paralarının bittiğini ve tüm hafta sonu hiçbir şey yemediklerini söylediği aktarıldı.

Ülkede artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyondan dolayı giderek daha fazla kişinin ekonomik zorluklar yaşadığı ifade edilen haberde, öğretmenlerin okullarda, yoksulluğun getirdiği sonuçları öğrencilerde sıkça görmeye başladıkları belirtildi.

Okulların bazen yoksul aileler için yiyecek aldıkları, bazı okullarda ise Kızılhaç Örgütü'nün yoksulluk sınırında olan ailelerin çocuklarına kahvaltı paketi dağıtmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Rotterdam, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da parasızlıktan okula aç giden 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hollanda'da parasızlıktan okula aç giden 11 yaşındaki öğrenci sınıfta bayıldı - Son Dakika
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