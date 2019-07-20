Hollanda'da peçeli kadınlara para cezasını Türk ve Fas kökenli politikacılar ödeyecek

HOLLANDA'DA önümüzdeki aydan itibaren kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka, peçe, kar maskesi ve motorcu kaskı gibi giysilerin giyilmesi resmen yasaklanacak. Toplu taşıma, hastaneler ve kamu binalarında burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 150 euro para cezası verilecek. Hükümet
temsilcileri ve ve toplu taşıma sürücüleri, yasağı ihlal edenleri uyaracak ve yüzünü açmasını isteyecek. Bunu reddeden olursa, kamu görevlileri polis çağırma hakkına sahip olacak.
CEZA YÜKSEKSE YARDIM KAMPANYASI
NİDA Partisi'nin Lahey
Belediye Meclisi üyesi Cemil Yılmaz, Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, Hollanda
'da burka ve peçe yasağını ihlal eden kadınlara verilecek cezaların karşılanması için parti tarafından bir hesap açılacağını söyledi. Müslüman kadınlara verilecek cezanın bu hesaptan karşılanacağını anlatan Yılmaz, ceza oranının çok fazla olması durumunda yardım kampanyası başlatacaklarını açıkladı.
NEKKAZ'DAN İLHAM ALIYORLAR
Nida Partisi, Cezayir
asıllı Fransız iş adamı Rachid Nekkaz'dan ilham alıyor. Nekkaz, 2010 yılında Avrupa
'da burka ve peçe yasaklarıyla karşı karşıya olan kadınlara verilen para cezalarını ödemek için 2 milyon Euro ayırdı. 8 ülkede 1542 kadına verilen 300 bin Euro'luk ceza, Nekkaz tarafından ödendi. Cemil Yılmaz, Nekkaz'dan ilham aldıklarını vurguladı ancak cezaların ödenmesi için yurt dışından herhangi bir para kabul etmeyeceklerini söyledi.
HOLLANDA AİHM KARARINI ÖRNEK GÖSTERİYOR
Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yasak kararını, Danıştay
'ın yanı sıra Uluslararası Af Örgütü
ve Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de, "inanç özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştiriyor.
Ancak Hollanda hükümeti, uygulamaya gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını gösteriyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014 yılında, Fransa
'da yürürlüğe giren, sokakta yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasının, insan haklarına aykırı olmadığına karar vermişti.