Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi - Son Dakika

Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi

6 saat önce

Hollanda'da 6 iş yerine gönderilen bombalı mektuplar polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi, System.String[]

Hollanda'da 6 iş yerine gönderilen bombalı mektuplar polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis, 'mektupların patlamadığı' için herhangi bir hasara veya yaralanmaya sebep olmadığını bildirdi.

Hollanda'nın Amsterdam, Utrecht ve Rotterdam kentlerinde çeşitli iş yerilene gönderilmiş 6 tane bombalı mektup polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, bir haftalık süre içinde Amsterdam'da bir otele ve benzin istasyonuna, Utrecht'te bir emlak firmasına, Rotterdam'da ise bir otomotiv firması ile benzin istasyonuna bombalı mektuplar gönderildiği belirtildi. 6'ncı bombalı mektubun ise diğer mektupların gönderici adresinde ele geçirildiği açıklandı. Bombalı mektuplarla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirten polis, mektupların patlamadan etkisiz hale getirilmesi nedeniyle ciddi hasar ve yaralanma meydana gelmediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Bomba imha ekibinin otele girişi


Amsterdam, Hollanda, Utrecht, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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