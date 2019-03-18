Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler Dha'ya Konuştu (2)

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Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti

Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı

Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz