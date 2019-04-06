Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Rafadan Tayfa Kahramanları Türk Çocuklarla Buluştu

Hollanda'da Rafadan Tayfa Kahramanları Türk Çocuklarla Buluştu

47 dakika önce

TRT Çocuk Kanalının en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla Hollanda'da yaşayan Türk çocuklarla bir araya geldi.

Hollanda'da Rafadan Tayfa Kahramanları Türk Çocuklarla Buluştu, System.String[]
TRT Çocuk Kanalının en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla Hollanda'da yaşayan Türk çocuklarla bir araya geldi.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının dil ile kültür gelişiminde önemli işlev gören çizgi film Rafadan Tayfa'nın kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin 5 Nisan'da Deventer'de başlayan Hollanda'da çocuklarla buluşma etkinlikleri Rotterdam'da devam etti. Etkinlikte, çizgi filmin kahramanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası YTB tarafından çocuklara hediyeler takdim edildi.

Rafadan Tayfa ekibi yarın da Utrecht kentinde çocuklarla bir araya gelecek.

Rafadan Tayfa'nın Avrupa turnesi sürecek

Rafadan Tayfa kahramanları Avrupa turnesi kapsamında Hollanda'nın ardından Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'ya da gidecek.

Programın detaylarına "www.ytb.gov.tr" adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:59 Kaynak: AA

Hollanda, Tayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminden İlk Fragman Geldi! Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Rafadan Tayfa Kahramanları Türk Çocuklarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]