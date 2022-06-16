Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel

16.06.2022 21:36
Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), bir Rus casusun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) stajyer olarak çalışmasının engellendiğini duyurdu.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), bir Rus casusun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) stajyer olarak çalışmasının engellendiğini duyurdu.

AIVD'den yapılan yazılı açıklamada, 36 yaşındaki söz konusu kişinin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğüne (GRU) bağlı istihbarat görevlisi olduğu belirtildi.

Asıl adı Sergei Vladimirovich Cherkasov olan casusun, kendisini Brezilya vatandaşı Viktor Muller Ferreira adıyla gösterdiği kaydedilen açıklamada, 2010'dan bu yana Brezilya vatandaşı gibi davranan bu kişinin, ebeveynleri ölmüş birinin kimliğine büründüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Hollanda'ya Brezilya'dan gelen kişinin, ülkeye gelir gelmez Brezilya'ya tekrar gönderildiği ve orada "sahtekarlıktan" gözaltına alındığı belirtildi.

"İstihbarat görevlisinin, Lahey'deki UCM'de stajyer olarak çalışmasının engellendiği" aktarılan açıklamada, casusun, Hollanda'da "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin oluşturduğu "tehdit potansiyelinin çok yüksek" olduğu belirtilerek, UCM'deki bir casusun "Rus istihbarat servisleri için çok değerli olabileceği" ifade edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, geçen ay, mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişten oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıklamıştı. Han, gönderilen heyetin, Ukrayna'da işlenen muhtemel "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçları" araştıracağını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı Hollanda İstihbarat Servisi: Brezilyalı gibi davranarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sızmaya çalışan bir Rus casus tutuklandı Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi Hollanda'da yoğunluğa çözüm bulamayan Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Kaynak: AA

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, Brezilya, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
21:20 Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement