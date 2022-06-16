Hollanda'da Rus casusun UCM'de stajyer olarak çalışmasına engel

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), bir Rus casusun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) stajyer olarak çalışmasının engellendiğini duyurdu.

AIVD'den yapılan yazılı açıklamada, 36 yaşındaki söz konusu kişinin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğüne (GRU) bağlı istihbarat görevlisi olduğu belirtildi.

Asıl adı Sergei Vladimirovich Cherkasov olan casusun, kendisini Brezilya vatandaşı Viktor Muller Ferreira adıyla gösterdiği kaydedilen açıklamada, 2010'dan bu yana Brezilya vatandaşı gibi davranan bu kişinin, ebeveynleri ölmüş birinin kimliğine büründüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Hollanda'ya Brezilya'dan gelen kişinin, ülkeye gelir gelmez Brezilya'ya tekrar gönderildiği ve orada "sahtekarlıktan" gözaltına alındığı belirtildi.

"İstihbarat görevlisinin, Lahey'deki UCM'de stajyer olarak çalışmasının engellendiği" aktarılan açıklamada, casusun, Hollanda'da "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin oluşturduğu "tehdit potansiyelinin çok yüksek" olduğu belirtilerek, UCM'deki bir casusun "Rus istihbarat servisleri için çok değerli olabileceği" ifade edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, geçen ay, mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişten oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıklamıştı. Han, gönderilen heyetin, Ukrayna'da işlenen muhtemel "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçları" araştıracağını bildirmişti.