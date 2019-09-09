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Hollanda'da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Hollanda'da saldırı: 3 ölü, 1 yaralıAMSTERDAM - Hollanda'nın Dordrecht kentinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı.

Hollanda'da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

AMSTERDAM - Hollanda'nın Dordrecht kentinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı. Yerel makamların verdiği ilk bilgiye göre, olayın terör bağlantısı yok.

Şüpheli hakkında veya saldırıyı gerçekleştirme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel polise göre, olayda 3 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Yerel basına göre, silahlı saldırı bir evde gerçekleşti. Polis olayın terörle ilgisi olmadığını ancak bunun henüz doğrulanmadığını söyledi.

Bölgede yaşayan bir kişi sosyal medya hesabından olay yerine 15 polis arabası ve 2 ambulansın geldiğini yazdı. Polis ve acil servis ekipleri Sterrenburg semtine gelirken, yakındaki sokakların kapatıldığı bildirildi. Olayın gerçekleştiği evin dışını gösteren bir video da yine sosyal medyada yayınlandı.

Belediye Başkanı Wouter Kolff, olay yerine hareket ettiğini belirten bir Tweet attı.

Dordrecht, Hollanda'nın batısında, Güney Hollanda eyaletinde yer almakta.

Hollanda'da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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