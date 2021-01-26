Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı - Son Dakika

Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı

26.01.2021 18:29
Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı, System.String[]

Hollanda genelinde korona virüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda genelinde korona virüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı. Bunun üzerine güvenlik güçleri uyarı ateşi açarak göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kentte ayrıca, göstericilerin akıllı telefon mağazasını yağmaladığı anlar da kameraya yansıdı. Den Bosch kentinde de göstericiler mağazaları yağmaladı ve 1 otomobili ters çevirdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Haarlem'de de protestocuların güvenlik güçlerine karşı barikatlar kurduğu görüldü.

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağı ihlal edenlerin de 95 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ülkedeki barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılmıştı. Ayrıca, mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan gelenlere uçuş yasağı getirilmişti.  (İHA)

Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı

Koronavirüs, Rotterdam, Hollanda, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var         
18:00
Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur         
17:52
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi         
17:38
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Aslışah Alkoçlar hamile mi? Bomba iddia ortalığı karıştırdı Aslışah Alkoçlar hamile mi? Bomba iddia ortalığı karıştırdı         
16:27
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Zengin ülkeler koronavirüs aşılarının çoğunu satın aldı, yoksul ülkeler 2022'ye kadar beklemek zorunda kaldı Zengin ülkeler koronavirüs aşılarının çoğunu satın aldı, yoksul ülkeler 2022'ye kadar beklemek zorunda kaldı         
15:04
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 18:48:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei