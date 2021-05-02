Hollanda'da şampiyon Ajax

Hollanda Eredivisie'de Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'nin 31'inci haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ajax, 61'inci dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 74'üncü dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.