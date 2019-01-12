Hollanda'da "Sarı Yelekliler" Hükümeti Protesto Etti

Hollanda'da "sarı yelekliler", farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da "sarı yelekliler", farklı kentlerde hükümeti protesto etti.



Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'ın da olduğu 14 farklı kentte toplandı.



Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.



Ülkenin Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli eylemci için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde "Hakkını aramak için ayağa kalk", Rutte bizim başbakanımız değil" ve "Hükümet istifa" yazıları yer aldı.



Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.



Daha sonra şehrin merkezinde Hollanda bayrakları ile yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüş yapan eylemciler, "Rutte, defol git" sloganları attı.



Bu arada, ülkede 7 haftadır toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler", yarın Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı

Kerimcan Durmaz, Annesini Kaybeden Hande Erçel'e Başsağlığı Diledi

Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan Dikkat Çeken Paylaşım: Çok Yoruldum

Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı