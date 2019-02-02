Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

1 saat önce

Hollanda'da, sarı yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak onuncu kez hükümeti protesto etti.

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem, System.String[]
Hollanda'da, sarı yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak onuncu kez hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Maastricht kentinde toplandı.

Fransa, Almanya ve Belçika'dan destek için gelen sarı yeleklilerin gösterisine yaklaşık 500 kişi katıldı. Sarı yeleklilerin, Maastricht Futbol Stadyum'u önünde başlayan yürüyüşü, Plein 92 Meydanı'nda son buldu.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları da protesto edildi. Sarı yelekliler, Hollanda'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılmasını talep etti.

Eylemciler yürüyüş esnasında, "Haksızlık, hak olduğunda, direniş şarttır" pankartı açıp, "Bölünmeyi durdur, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" yazılı döviz taşıyarak, "Rutte defol git" diye slogan attı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, polise hakaretten dolayı bir kişi gözaltına alınırken, bir kişi de havai fişeğin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 21:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]