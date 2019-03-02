Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

1 saat önce

Hollanda'da sarı yelekliler, 14'üncü kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem, System.String[]
Hollanda'da sarı yelekliler, 14'üncü kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Leeuwarden'in de aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı.

Genellikle aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarını protesto eden eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ve sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti.

Leeuwarden kentindeki gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişi katıldı. Dünya Ticaret Merkezi önünde başlayan sarı yeleklilerin yürüyüşü, Wilhelmina Meydanı'nda son buldu. Eylemciler yürüyüş esnasında, "Haksızlık, hak olduğunda, direniş şarttır" ve "Uyan, en büyük vurguncu ve suçlu hükümettir" pankartları açıp, "KDV aşağı, daha çok sosyal kiralık konutlar ve yoksulluğa son" yazılı döviz taşıyarak, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Mavi, beyaz, kırmızı, Hollanda ölmüş", Rutte defol git" sloganları attı.

Rotterdam'da da Erasmus Köprüsü'nde toplanan bir grup sarı yelekli taşıdıkları " 21 Mart'ta oylarınla onları uzaklaştır" pankartıyla yürüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi TTK'nın İşçi Alımı Kura Törenine Sığmayan Adaylar Salonun Dışına Taştı

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak İki Grup Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Etti! 5 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 21:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]