Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem

1 saat önce

Hollanda'da sarı yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak 19'uncu kez hükümeti protesto etti.

Hollanda'da Sarı Yeleklilerden Eylem, System.String[]
Hollanda'da sarı yelekliler, bu hafta sadece bir kentte toplanarak 19'uncu kez hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam'da yürüdü. Amsterdam Garı önünde başlayan yürüyüş, Dam Meydanı'nda son buldu.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları da protesto edildi.

Eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ile sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti.

Yürüyüş esnasında, "Haksızlık hak olduğunda, direniş şarttır" pankartı açan eylemciler, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Rutte defol git" şeklinde sloganlar attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
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