Son Dakika Haberleri: Hollanda'da sarı yeleklilerin gösterisinde gözaltı

Hollanda'da sarı yeleklilerin gösterisinde gözaltı

47 dakika önce

Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'da sarı yeleklilerin gösterisinde gözaltı, System.String[]
Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:25 

Polis, Ekonomi
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