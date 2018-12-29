Hollanda'da sarı yeleklilerin gösterisinde gözaltı
47 dakika önce
Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.
Polis
, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:25
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