Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği
1 saat önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hollanda
'nın başkenti Amsterdam
'daki Schiphol Havalimanı
'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:07 Kaynak: DHA
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