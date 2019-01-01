Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

27 dakika önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği, System.String[]
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Amsterdam, Hollanda, Schiphol Havalimanı, Dünya
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