14 Mayıs seçimleri için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları, sandık müşahitlerine saldırdı - Son Dakika
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14 Mayıs seçimleri için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları, sandık müşahitlerine saldırdı

08.05.2023 09:51

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı.

Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, aralarında Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin de yer aldığı bir grup ve Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırıda bulundu.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKİ SALDIRI

Yerel saatle 21.00 sularında, sandıkların kapatılmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan terör örgütü PKK sempatizanları, bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmanın ardından fiziki saldırıya geçti. Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

CUMHUR İTTİFAKI MÜŞAHİTLERİ DIŞARI ÇIKARILDI

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti. Ekipler Cumhur İttifakı müşahitlerini alanın dışına çıkardı, terör örgütü PKK sempatizanlarını ise alandaki dinlenme bölgesine götürdü. Burada, terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

SÜREÇ, ÖNLEMLER ALTINDA TAMAMLANDI

Polis, sandıkların kapatılması, oyların ve zarfların sayılması, çuvallara doldurulması ve mühürlenmesi süreci bitene kadar alanda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gelirken saldırıya uğrayan müşahitlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Paravan Hesap: Allah'tan tek dileğim bir an önce kıyamet kopması.?????? 20 yıl önce böyle bir düşüncem yoktu ama 20 yıl sonra Allah her gün dua ediyorum bir an önce kıyamet kopsun diye.?????? Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • TOLGA ALCAN: ANLADINIZ MI MEVZU BU, KILICTAROGLUNA OY VERMEK BUNA SONUC DOGURACAK AKLINIZI BASINIZA ALIN. AMAÇ TÜRKİYEYİ BÖLMEK Cevap Yaz 25 19 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: her olayı oraya bağlamayı kesin artık bee valla sıktı iyice her seçimde aynı aprovaganda Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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