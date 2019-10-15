Hollanda'da seks işçileri için 'vesika' dönemi başlıyor: Amaç insan ticaretini engellemek
17 dakika önce
Fuhşun serbest olduğu Hollanda’da hükümet seks işçilerini korumak için lisans dönemini başlattığını duyurdu. İnsan ticareti ile mücadele eden hükümet, bağımsız bir şekilde çalıştığını kanıtlayan seks işçilerine lisans verecek
Fuhşun serbest olduğu Hollanda'da hükümet seks işçilerini korumak için lisans dönemini başlattığını duyurdu. İnsan ticareti ile mücadele eden hükümet, bağımsız bir şekilde çalıştığını kanıtlayan seks işçilerine lisans verecek.
Hollanda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm seks işçilerini koruma ve çalışma şartlarını iyileştirme adına lisans zorunluluğu getirildiği" belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42
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