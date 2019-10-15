Son Dakika Haberleri: Hollanda'da seks işçileri için 'vesika' dönemi başlıyor: Amaç insan ticaretini engellemek
Son Dakika Dünya Hollanda'da seks işçileri için 'vesika' dönemi başlıyor: Amaç insan ticaretini engellemek

Hollanda'da seks işçileri için 'vesika' dönemi başlıyor: Amaç insan ticaretini engellemek

17 dakika önce

Fuhşun serbest olduğu Hollanda’da hükümet seks işçilerini korumak için lisans dönemini başlattığını duyurdu. İnsan ticareti ile mücadele eden hükümet, bağımsız bir şekilde çalıştığını kanıtlayan seks işçilerine lisans verecek

Hollanda'da seks işçileri için 'vesika' dönemi başlıyor: Amaç insan ticaretini engellemek, System.String[]

Fuhşun serbest olduğu Hollanda'da hükümet seks işçilerini korumak için lisans dönemini başlattığını duyurdu. İnsan ticareti ile mücadele eden hükümet, bağımsız bir şekilde çalıştığını kanıtlayan seks işçilerine lisans verecek.


Hollanda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm seks işçilerini koruma ve çalışma şartlarını iyileştirme adına lisans zorunluluğu getirildiği" belirtildi.

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Hollanda, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42 
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