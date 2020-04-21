Hollanda'da sezonun iptali için kulüplerle görüşülecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte , koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül 'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

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