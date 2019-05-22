Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti
10 saat önce
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti. Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altında konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:20
Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.
Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altına konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı.
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