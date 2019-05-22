Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti

10 saat önce

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti. Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altında konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı.

Hollanda'da Sığınmacıların Suçunu Gizlediği İddia Edilen Bakan İstifa Etti, System.String[]
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suç işlemiş sığınmacılarla ilgili hata yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

Geçtiğimiz hafta basına sızan haberde sığınmacılar tarafından işlenen 4 tecavüz ve 31 cinayet suçunun 'diğer' başlığı altına konularak 'gizlendiği' ortaya çıkmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:20 
Hollanda, Dünya
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