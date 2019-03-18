Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırı 1 Ölü, 6 Yaralı (4) - Şüphelinin Fotoğraf

Hollanda'da Silahlı Saldırı 1 Ölü, 6 Yaralı (4) - Şüphelinin Fotoğraf

12 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hollanda'da Silahlı Saldırı 1 Ölü, 6 Yaralı (4) - Şüphelinin Fotoğraf, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hollanda polisi, sosyal medya hesabından saldırının şüphelisi olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanis'in bilgisi ve fotoğrafını paylaştı.

Saldırı yerel saatle 1045 civarı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi.

HLN gazetesi saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu

Teyakkuz seviyesini en yükseğe çeken polis ekipleri, saldırganın Trumanlaan'da saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenliyor. Olay yerine terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. 

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.

Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi. Polis vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi.

Polis, saldırgana dair elinde fotoğraf veya kamera kaydı olanların bunları kendileri ile paylaşmalarını istedi. 

Görgü tanıkları saldırı sonrası kırmızı renkli bir otomobilin bölgeden ayrıldığını; saldırganın içinde olabileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:46 Kaynak: DHA

Dünya
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