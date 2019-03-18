Hollanda'da Silahlı Saldırı (2)
51 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.
Hollanda
'nın Utrecht
kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.
Utrecht polisi, 24 Ekim
Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu. Polis
kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulamslar ile hastaneye kaldırıldı.
Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş