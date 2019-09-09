Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Hollanda'nın Dordrecht kentinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rotterdam polisince yapılan yazılı açıklamada, Dordrecht'in Heimerstein Sokağı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde ise saldırının aile dramı olduğu, evde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir yetişkin erkek ile 2 çocuğun ölü bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı olan bir kadının ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği evde bir polisin yaşadığı aktarılan haberde, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekinin sevk edildiği kaydedildi.