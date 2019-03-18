Hollanda'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü
28 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi.
Hollanda
'nın Utrecht
kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi. Hollanda'nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim
Meydanı'nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle Türk asıllı olduğu belirtilen Gökmen Tanış'ın arandığını ifade etti. Belediye Başkanı Jan van Zanen, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 9 yaralı olduğunu duyurdu. Polis
olayın terörle bağlantılı olabileceğini duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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