Son Dakika Haberleri: Hollanda'da silahlı saldırı: Birden fazla ölü var
Son Dakika Dünya Haber

Hollanda'da silahlı saldırı: Birden fazla ölü var

1 saat önce

Holllanda'nın Dordrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıda birden fazla kişinin vurulduğu açıklandı.

Hollanda'da silahlı saldırı: Birden fazla ölü var, System.String[]

Holllanda'nın Dordrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıda birden fazla kişinin vurulduğu açıklandı.


Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff sosyal medya hesabından kentte çok ciddi bir olayın yaşandığını duyurarak olay yerine gittiğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar
AB Türkiye Delegasyonu, Arapça eğitim öğretim yılı mesajını tepkiler üzerine kaldırdı Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da silahlı saldırı: Birden fazla ölü var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]