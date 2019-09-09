Hollanda'da silahlı saldırı: Birden fazla ölü var
1 saat önce
Holllanda'nın Dordrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıda birden fazla kişinin vurulduğu açıklandı.
Holllanda'nın Dordrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıda birden fazla kişinin vurulduğu açıklandı.
Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff sosyal medya hesabından kentte çok ciddi bir olayın yaşandığını duyurarak olay yerine gittiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45
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