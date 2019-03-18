Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

Hollanda'da Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

57 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Hollanda'da Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:03:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]