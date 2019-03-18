Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırı.. Yerel Basın: 1 Ölü (3)

Hollanda'da Silahlı Saldırı.. Yerel Basın: 1 Ölü (3)

22 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.

Hollanda'da Silahlı Saldırı.. Yerel Basın: 1 Ölü (3), System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.

HLN gazetesi saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini; saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu

Utrecht polisi, 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu.

Polis kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:30 Kaynak: DHA

Dünya
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