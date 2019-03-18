Hollanda'da Silahlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı
10 dakika önce
Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi.
Hollanda
'daki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi. Utrecht
Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim
Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı. Polis
Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Jan van Zanen, silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve olayı yaşayanların yanında olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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