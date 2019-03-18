Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

Hollanda'da Silahlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

10 dakika önce

Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Hollanda'da Silahlı Saldırının Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Hollanda'daki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen'ın, polis ve savcı sözcüsü ile yaptığı basın toplantısında, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığı açıklandı.

Polis Sözcüsü Rob van Bree de kendilerine gelen yeni bir bilgiye göre şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Jan van Zanen, silahlı saldırının henüz sebebinin belli olmadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve olayı yaşayanların yanında olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Utrecht, Polis, Hollanda, Güncel
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