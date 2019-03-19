Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırıyı Düzenleyen Zanlının Suç Dosyası Kabarık

Hollanda'da Silahlı Saldırıyı Düzenleyen Zanlının Suç Dosyası Kabarık

1 saat önce

Hollanda'da dün Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenleyen zanlının suç dosyasının kabarık olduğu açıklandı.

Hollanda'da Silahlı Saldırıyı Düzenleyen Zanlının Suç Dosyası Kabarık, System.String[]
Hollanda'da dün Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenleyen zanlının suç dosyasının kabarık olduğu açıklandı.

Hollanda Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, zanlının daha önce farklı suçlardan hapiste yattığı ve son olarak 1 Mart'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının Temmuz 2017'de tecavüz suçundan yargılanarak 25 Ağustos 2017'de hapse girdiği ve 21 Eylül 2017'de şartlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlının serbest kalmasından yaklaşık bir yıl sonra şartlara uymadığı görüldüğü ifade edilen açıklamada, 4 Ocak 2019'da savcılığın talebi üzerine yeniden hapse girdiği kaydedildi.

22 Ocak 2019'da yeniden şartlı tahliye talebinde bulunan zanlının talebinin 31 Ocak 2019'da mahkeme tarafından reddedildiği aktarıldı. Mahkemenin kararını yüksek mahkemeye taşıyan zanlının, mahkemenin verdiği kararın bozulmasıyla 1 Mart 2019'da serbest bırakıldığı bildirildi.

Zanlının diğer suç dosyaları

Açıklamada ayrıca, zanlının hırsızlıktan 4 Mart 2019'da bir hafta, 5 Mart 2019'da ise 4 ay hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Zanlının 2014'teki bir davada ise ruhsatsız silah bulundurmaktan ve hırsızlığa teşebbüsten 101 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen açıklamada, cinayet girişimi suçlanmasından ise beraat ettiği ifade edildi.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:55 Kaynak: AA

24 Ekim, Utrecht, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan Bir Kişiye Odaklanmıştı" Hollanda Saldırganı Gökmen Tanış'ın, Kadın Muhabiri Taciz Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı Hoffenheim, Alfred Schreuder'i Takımın Başına Getirdi Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:21:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Silahlı Saldırıyı Düzenleyen Zanlının Suç Dosyası Kabarık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]