Üye Girişi
Hollanda'da sınır kontrolleri başladı: Aşı sertifikası gösteremeyenlere 95 euro ceza - Son Dakika
BBC

Hollanda'da sınır kontrolleri başladı: Aşı sertifikası gösteremeyenlere 95 euro ceza

08.08.2021 14:55
Hollanda'da sınır kontrolleri başladı: Aşı sertifikası gösteremeyenlere 95 euro ceza, System.String[]

Hollanda, koronavirüs enfeksiyonları açısından riskli olan bölgelerden gelen yolcular için kuralları yeniden sıkılaştırdı.

Hollanda, koronavirüs enfeksiyonları açısından riskli olan bölgelerden gelen yolcular için kuralları yeniden sıkılaştırdı.

Pazar gününden itibaren Hollanda makamları, Belçika sınırında kontrollere başlarken, aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen kişilere 95 euro para cezası verilecek.

Özellikle koronavirüs delta varyantının hızla yayılması üzerine Hollanda hükümeti, "sarı bölge" olarak adlandırılan Avrupa Birliği (AB) içindeki riskli ülkelerden gelen yolcular yönelik kısıtlama kararı aldı.

Aralarında Belçika, Fransa, Danimarka, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz ve İspanya'nın da bulunduğu ülkelerden Hollanda'ya gelenler, geçerli bir aşı sertifikası göstermek zorunda.

Aşı yaptırmayan ya da eksik olan 12 yaşından büyük kişilerden ise, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR ya da son 24 saat içinde alınmış antijen testi istenecek.

Hollanda'da sınır güvenliğinden sorunlu olan Kraliyet Özel Birlikleri (Marechaussee), Pazar gününden itibaren Belçika sınırında kontrollere başladı.

Geçerli aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen kişilere 95 euro para cezası verilecek.

Rastgele kontrol

Marechaussee, kontrollerin tam olarak hangi noktalarda olacağını açıklamadı. Kontroller, otoyollar ile eyalet yollarında rastgele yapılacak. Mobil ekipler, kontrol için her seferinde farklı bir noktada konuşlanacak.

Hollanda'nın, özellikle sarı bölgelere tatile giden vatandaşlarının, ülkeye enfeksiyon taşımasını önlemek amacıyla böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Kısıtlamalar, Belçika'da 48 saatten az kalanlar ile transit yolcular için geçerli değil.

Almanya sınırında ise, kontrol olmayacak. Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkeler, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hızla yeşile döndüğü için, doğu sınırında kısıtlama uygulanmayacak.

Hollanda'nın yanı sıra Fransa, Almanya ve Belçika da sınırda rastgele kontroller yapıyor.

Belçika polisi, geçen ay aşı sertifikası ya da negatif test sonucu gösteremeyen 100'den fazla kişiye para cezası verdi .

COVIRAN Bereket, Para Cezası, Hollanda, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da sınır kontrolleri başladı: Aşı sertifikası gösteremeyenlere 95 euro ceza - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti 14:48 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 14:05 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 12:55 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı 11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var

Son Dakika Haberleri
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:51 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
14:03 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı         
14:52
Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü         
14:46
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar         
12:52
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 15:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'da sınır kontrolleri başladı: Aşı sertifikası gösteremeyenlere 95 euro ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement