Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 86 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi.

Hollanda'da son bir günde 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 26 bin 551 olarak açıklandı.