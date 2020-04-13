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Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 86 ölüm
6 saat önce
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi.
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi.
Hollanda'da son bir günde 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 26 bin 551 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:08 Kaynak: DHA
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