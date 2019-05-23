Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Sonradan Müslüman Olanlar İçin İftar Düzenlendi

Hollanda'da Sonradan Müslüman Olanlar İçin İftar Düzenlendi

3 saat önce

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi yönetimi tarafından, sonradan Müslüman olanlar için özel iftar programı gerçekleştirildi.

Hollanda'da Sonradan Müslüman Olanlar İçin İftar Düzenlendi, System.String[]
Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi yönetimi tarafından, sonradan Müslüman olanlar için özel iftar programı gerçekleştirildi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde, sonradan İslamiyeti seçenler için verilen iftar öncesinde düzenlenen interaktif sohbette, Ramazan ayında yaşanan tecrübeler paylaşıldı.

Ramazandan 3 gün önce Müslüman olan 18 yaşındaki Polonyalı Borys Matulnski, "Bu sene ilk defa Müslüman olarak oruç tuttum. Müslüman olmadan, geçen sene annem ve babam 3 yıl önce Müslüman olduğundan dolayı onlarla beraber ben de oruç tuttum." dedi.

Müslüman olmadan önce arayış içerisinde olduğunu ve araştırma yaptığını belirten Matulnski, "Geçen sene oruç tuttuğumda aslında kendimi daha çok Hristiyan yerine Müslüman hissediyordum. Çünkü İslam'da her şey daha mantıklı geliyordu." ifadesini kullandı.

Borys Matulnski, böyle bir organizasyon yapılmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Ramazan ayının maneviyat ağırlıklı olması ve Müslümanların tevbe ederek daha çok ibadetle uğraşmasının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Geçen yıl Ağustos ayında Müslüman olan Zakaria Van Meel de sonradan Müslüman olanların genelde iftarlarda yalnızlık hissettiklerini ve bu yüzden böyle bir iftarın organize edilmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Van Meel, "Müslüman olmadan önce iki kez Ramazanda oruç tuttum. Fakat bu sene tuttuğum oruç, bu sefer camiye gittiğim ve ibadet yaptığım için öncekilere göre daha kolay geçiyor. Bütün gün oruçlu olduğun ve aç kaldığın için kendini daha çok ibadete vermek ve imanın artması benim çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Ulu Cami Başkanı Yücel Aydemir ise bu iftarın başarılı olması halinde her yıl yapmayı planladıklarını ve bu şekilde bir nebze de olsa yalnız iftar yapanların yalnızlığını gidermek istediklerini kaydederek, iftara katılan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 02:10 Kaynak: AA
Utrecht, Hollanda, Güncel
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