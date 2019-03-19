Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Soruşturma Sürüyor

Hollanda'da Soruşturma Sürüyor

1 saat önce

Hollanda savcılığı, dün Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı hakkında açıklama yaparak katil ile kurbanlar arasında bağlantı bulunamadığını belirtti.

Hollanda'da Soruşturma Sürüyor, System.String[]
Hollanda savcılığı, dün Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı hakkında açıklama yaparak katil ile kurbanlar arasında bağlantı bulunamadığını belirtti.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış'ın gözaltında olduğu soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Savcılık zanlı ile kurbanlar arasında bir ilişki olmadığını açıkladı. Savcılığın soruşturmasının tüm hızıyla sürdüğü belirtilirken Vianen'den 19 yaşında bir kadın, 28 ve 49 yaşlarında Utrecht'den iki kişi adamın hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaralılar arasında ise 20 ve 21 yaşında iki kadın, 74 yaşında bir adamın olduğu açıklandı.

Polis, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 23 ve 27 yaşındaki diğer şüphelilerin de sorgusunun sürdüğünü, olayla bağlantılı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. - UTRECHT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

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