Son Dakika Haberleri: Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı
BBC
Son Dakika Güncel Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Hollanda'nın Den Boch kentinde, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan 8 zanlı, gözaltına alındı.

Hollanda'nın Den Boch kentinde, 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan 8 zanlı, gözaltına alındı.

Bu yılın başlarında yapılan birbirinden bağımsız 3 ayrı şikayet üzerine polis, olaylar arasında ilişki olabileceğini düşündü ve geniş çapta araştırma başlattı. Şüphelerinde haklı çıkan emniyet güçleri, 3 olayın da failinin aynı şahıslar olduğunu belirledi.

BASKINDA YAKALANDILAR

Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların üs olarak belirledikleri iş yerini tespit etti. Zanlıların Den Bosch kentindeki otomobil galerisine baskın düzenledi. Baskında 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda mağdur kız çocuklarına ait çıplak fotoğraf ve filmler bulundu. Polis, zanlılara ait değerli eşyalara da el koydu.

KIZ ÇOCUKLARININ SAYISI FAZLA OLABİLİR

Emniyet güçlerinin verdiği bilgiye göre, tecavüz ve istismar mağdurlarının çoğu korktukları için şikayetçi olmadı. Zanlıların gözaltında bulunduğunu belirten emniyet güçleri, böyle bir olay yaşamış şahısların korkmadan kendilerine başvurması gerektiğini de bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda, Bosch, Dünya, Güncel

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]