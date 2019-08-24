Son Dakika Haberleri: Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi
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Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi

38 dakika önce

Hollanda'da, Esed rejiminin kimyasal silahla sivilleri katlettiği saldırının 6. yılında protesto gösterisi düzenlendi.

Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi, System.String[]

Hollanda'da, Esed rejiminin kimyasal silahla sivilleri katlettiği saldırının 6. yılında protesto gösterisi düzenlendi.

Hollanda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:05 
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