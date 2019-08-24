Hollanda'da Suriye için dayanışma gösterisi
38 dakika önce
Hollanda'da, Esed rejiminin kimyasal silahla sivilleri katlettiği saldırının 6. yılında protesto gösterisi düzenlendi.
Hollanda'da, Esed rejiminin kimyasal silahla sivilleri katlettiği saldırının 6. yılında protesto gösterisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:05
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