Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı - Son Dakika

Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı
12.11.2020 12:15
Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.
Hollanda'da Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel basında çıkan haberde, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğine yerel saatle 05.30 civarında en az 20 el ateş edildiği belirtildi.
Büyükelçilik binasının ön cephesinde ve pencerelerinde en az 20 kurşun izi ve yerde onlarca mermi kovanı görüldüğü ifade edilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ve sebebinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.
Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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