Son Dakika Haberleri: Hollanda'da tanıklık yapmak istemeyen muhabire gözaltı
Son Dakika Güncel Hollanda'da tanıklık yapmak istemeyen muhabire gözaltı

Hollanda'da tanıklık yapmak istemeyen muhabire gözaltı

52 dakika önce

Hollanda'da tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen muhabir gözaltına alındı.

Hollanda'da tanıklık yapmak istemeyen muhabire gözaltı, System.String[]

Hollanda'da tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen muhabir gözaltına alındı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Rotterdam'da bir ceza davasının ön inceleme duruşmasında tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Haberde, Rotterdam'da hakimin emri ile bugün gözaltına alınan muhabirin, 28 Ekim'e kadar gözaltında tutulacağı ve tanıklık yapmaya zorlanacağı ifade edildi.

NOS Genel Yayın Yönetmeni Marcel Gelauff, muhabirin tanıklığa zorlanmasının ülkedeki basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olarak nitelendirildiğini ifade ederek, "Kaynağın korunması hakkı, bir gazetecinin, demokrasinin bekçisi olarak rolünü yerine getirebilmesi için çok önemlidir. Bu, tetkik hakimi tarafından gözardı edilmektedir. Bununla ilgili bir yasa kısa bir süre önce boşuna yeniden düzenlenmedi." ifadesini kullandı.

Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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