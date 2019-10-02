Son Dakika Haberleri: Hollanda'da "tarihin en büyük" trafik sıkışıklığı
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Hollanda'da "tarihin en büyük" trafik sıkışıklığı

1 saat önce

Hollanda'da ülkedeki sera gazı emisyonu sorununda günah keçisi olarak görülmekten şikayet eden çiftçiler, traktörleriyle gerçekleştirdikleri eylemle otoban ve yollarda trafiği felç etti.

Hollanda'da

Hollanda'da ülkedeki sera gazı emisyonu sorununda günah keçisi olarak görülmekten şikayet eden çiftçiler, traktörleriyle gerçekleştirdikleri eylemle otoban ve yollarda trafiği felç etti.Hollanda'da Lahey kentine ulaşmaya çalışan binlerce çiftçi, gerçekleştirdikleri protesto kapsamında kasten yavaş kullandıkları traktörleriyle ülkedeki otoban ve yollarda saatlerce süren trafik sıkışıklıklarına neden oldu.


Yol ve şoförler derneği ANMB, Salı sabahı ülke tarihinin en yoğun trafiğinin yaşandığını bildirdi. ANMB, toplamda bin kilometreyi aşan trafik sıkışıklıklarında traktörlerin oluşturduğu konvoyların yanı sıra kötü hava koşulları ve kazaların da etkisi olduğunu belirtti.


Hükümet binalarının bulunduğu Lahey'e ulaşan çiftçiler, ülkedeki sera gazı emisyonlarını tarım sektörünün artırdığı yönündeki algıdan şikayetçi oldular ve yaptıkları mesleğe saygı gösterilmesini talep ettiler.


Hollanda Tarım ve Bahçecilik Federasyonu'ndan (LTO) Dirk Bruins, "Çiftçiler ve yetiştiriciler 'çözülmesi' gereken bir 'sorun' gibi görülmekten usandı" ifadesini kullandı.


Protestolar sırasında Lahey'deki tarihi meydanın etrafına kurulan bariyeri traktörüyle yıkan bir kişi ve bu çiftçinin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışan bir başka kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Protestonun nedeni


Çiftçiler, besledikleri hayvanların sayısının daha da azaltılması gibi bir hükümet politikasına karşı çıkacaklarını belirterek çiftliklerin neden olduğu karbon ve azot oksit emisyonlarının "bağımsız bir tarafça" ölçülmesini talep ediyor.


Ülkedeki sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen hükümet şu ana kadar çitfçileri hedef alan somut bir önlem almadı. Ancak koalisyon hükümetindeki partilerin biri, azot oksit emisyonlarının azaltılabilmesi için çiftliklerde izin verilen hayvan sayısının yüzde 50 oranında azaltılmasını önerdi.


Bakandan güvence


Protestoculara seslenen Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten ise kendisi görevde olduğu sürece böyle bir uygulamaya gitmeyeceklerini söyleyerek çiftçileri rahatlattı.


Çiftçilerin diğer sorunlarını da dinleme sözü veren Schouten, "Biz sağlıklı bir çevre hedeflerken güçlü bir tarım sektörü için de çalışıyoruz" dedi.


Hollanda'da tarım, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. LTO verilerine göre, ülkedeki yaklaşık 54 bin çiftlik ve tarım işletmesi geçen yıl 90,3 milyar euro değerinde ihracat yaptı.


Hollanda, Hükümet, Lahey, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:13 
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