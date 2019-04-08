Hollanda'da Tek Motorlu Uçak Askeri Alana Düştü
5 dakika önce
Hollanda'nın Hilversum şehrinde tek motorlu bir uçak askeri alana düştü.
Hollanda
'nın Hilversum şehrinde tek motorlu bir uçak askeri alana düştü. Uçak şans eseri ağaçlara takılınca, uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu. Hollanda'nın Hilversum şehrinde tek motorlu bir uçak, askeri alana düştü. Uçağın ağaçlara takılmasıyla yere çakılmaktan kurtulan 2 mürettebat, kazayı yaralaanmayla atlattı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte ağaca takılan mürettebatın yardımına koşan itfaiye ve ordu mensupları, yaralıların bilincinin açık ve durumlarının ağır olmadığını duyurdu. Olay yerine acil servis ekibi ve ilk yardım helikopteri sevk edildi. İtfaiye
sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uçak yaklaşık on metre yükseklik de bir ağacın tepesinde sabit duruyor. Uçaktaki 2 kişi konuşabiliyor, tepki veriyor. Kurtarma çalışmaları şimdi başladı. İlk önce uçağın emniyetini sağlayıp, mürettebatı kurtaracağız" dedi. Bölgedeki havaalanının sözcüsü, uçağın içinde bulunan iki kişinin yaralandıklarını, durumlarının beklenenden daha iyi olduğunu söyledi. Hollanda Güvenlik Kurulu, bir keşif incelemesi başlattı.
(İHA=000)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
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