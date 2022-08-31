Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi

31.08.2022 12:10
Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi

Hollanda'da temmuz ayında yüzde 11,6 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artması ile ağustosta yüzde 13,6'ya yükselerek rekorunu yeniledi.

Hollanda'da temmuz ayında yüzde 11,6 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artması ile ağustosta yüzde 13,6'ya yükselerek rekorunu yeniledi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 11,6 olan aylık enflasyon oranı, ağustosta yüzde 13,6 oldu. Hollanda'da enflasyon geçen yılın ağustos ayında ise yüzde 2,7 düzeyindeydi.

Ülkede ağustos ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Hollanda'da enflasyon 1975 yılında yüzde 11,1 ile rekor seviyeye çıkmış, bu oran ise bu yılın mart ayında aşılmıştı.

YORUMLAR
500
31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı Trabzonspor: 'Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Trabzonspor: 'Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Kaynak: AA

Hollanda, CBS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:58:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da enflasyon ağustosta rekorunu yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement