Son Dakika Haberleri: Hollanda'da toplu taşımada grev
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Hollanda'da toplu taşımada grev

1 saat önce

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hollanda'da toplu taşımada grev, System.String[]
Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle ülke genelinde toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:53 
Hollanda, Ekonomi
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