Hollanda'da toplu taşımada grev
1 saat önce
Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:53
'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle ülke genelinde toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.
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