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Hollanda'da toplu taşımada grev

24 dakika önce

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hollanda'da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce toplu taşıma işçisi, ülke genelinde bir günlük greve gitti.
Grev nedeniyle ülke genelinde toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.
Ülkenin farklı noktalarında toplam 696 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Bazı okullar bugün yapılacak sınavları ertelerken, bazı öğrenciler ise sınava geç kalmamak için geceyi okulda geçirdi. Aracı olmayan işçilerin bir kısmı evden çalışırken bir kısmı da izin almak zorunda kaldı.
Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda grev nedeniyle yaklaşık 80 uçuş iptal edildi.
FNV tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile emeklilik yasasının iyileştirilmesine yönelik hala anlaşmaya varılamadığı ve geçen senenin sonunda sendika ile hükümet ve iş veren arasında görüşmelerin tıkandığı, bu yüzden grev kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca yarın da farklı sektörlerde çalışanların bir günlük grev yapacağı kaydedildi.
Binlerce toplu taşıma çalışanı aynı gerekçelerle daha önce de birçok kez greve gitmiş, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.
Hollanda'da toplu taşımada grev
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Hollanda, Güncel
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