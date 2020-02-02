Hollanda'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Hollanda'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Hollanda'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Amsterdam'daki merkezi tren istasyonu önünde toplanan bir grup, Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) düzenlenen gösteride, "Özgür Filistin" ve "Filistin için adalet" yazılı pankart açıp, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

PGNL Başkanı Ayman Nejmeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada Filistin ile ilgili kararın ABD'nin değil Filistin halkının vermesi gerektiğini belirterek, "Burada Hollandalılara ve tüm Avrupa'ya, Filistinlilere karşı yapılanları ve gerçek resmi göstermek için toplandık." ifadesini kullandı.

Gösteriye destek vermek için Amsterdam'a gelen Hollandalı Annelien, "Uzun yıllar Filistin'de hastanede çalıştım. İsrail'e ve bu anlaşmaya karşı tepkimi koymak ve Filistinlilerle dayanışmamı göstermek için geldim. Kızlarım da Filistin'e gönüllü çalışmak için gitti fakat havalimanında alıkonulduktan sonra Hollanda'ya geri gönderildi." diye konuştu.

"Özgür Filistin", "UCM nerede" ve "terörist İsrail" şeklinde slogan atan gruptakiler, planın İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceğini belirterek, reddedilmesi için çağrı yaptı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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