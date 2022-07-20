Hollanda'da tüketici güven endeksi temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi

Hollanda'da, haziranda eksi 50 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksinin, temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketicilerin harcamalarını ve ekonomiye dair beklentilerini ölçen tüketici güven endeksinin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda eksi 50 olan endeks, temmuzda 1 puan gerilemeyle eksi 51 olarak kayıtlara geçerken bunun son 36 yılın en düşük seviyesi olduğu bildirildi.

CBS açıklamasında, tüketicilerin harcama isteklerine ilişkin endeksin ise hazirana göre 1 puan gerileyerek eksi 38'e düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekonomi iklimi endeksinin ise temmuzda eksi 71 olarak ölçüldüğü vurgulandı.

Araştırmaya katılan her beş kişiden dördünün fiyatların keskin şekilde yükseldiğini düşündüğü belirtilen açıklamada, her dört kişiden birinin ise fiyatlardaki yükselişin devam edeceğini öngördüğü aktarıldı.

CBS'nin 1986 yılından beri ölçtüğü ekonomi güven endeksi en yüksek seviyesini 36 ile Ocak 2000'de görmüştü.